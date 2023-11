- Quando ele (Textor) trouxe o relatório de todas essas partidas, entendemos que há um desbalanceamento dos erros, talvez um viés a favor do Palmeiras. Quando você analisa os erros ponto a ponto talvez não se enxergue isso, mas se olhar o contexto consegue entender que todas as vezes o favorecimento é de um lado e os erros são do outro. A arbitragem brasileira é bastante contestada, mas será que é igual para todos? Estamos percebendo que há um viés, vamos acionar o Ministério Público em breve para poder fazer uma denúncia formal e deixar as investigações a cargo do Ministério Público do Brasil - relatou o CEO.