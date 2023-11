A campanha irretocável e histórica no primeiro turno está sendo ofuscada pelo desempenho desastroso do returno, que é de time na zona do rebaixamento. A defesa era o ponto alto. Agora é um calcanhar de aquiles. Tiquinho Soares não faz gols há mais de um mês. Oito rodadas sem vencer. Não há equipe no mundo que suporte tanta tragédia e siga na liderança.