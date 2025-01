Carlos Leiria projeta estreia dos titulares do Botafogo

A vitória por 2 a 0 sobre o Bangu nesse domingo (26) foi a última partida do time alternativo do Botafogo. Na quarta-feira (29), o time principal fará a estreia na temporada no clássico com o Fluminense, às 21h30, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Mas, ainda sem ter contratado um novo técnico, o time será comandado de forma interina por Carlos Leiria.

continua após a publicidade

➡️Confira a classificação do Campeonato Carioca

O treinador já vinha comandando as atividades com bola, mas dividia a tarefa com o treino do time que vinha disputando até esse domingo a Taça Guanabara. Agora, terá dois dias para se dedicar integralmente à equipe principal. E, após a vitória sobre o Bangu, Carlos Leiria comentou sobre a tarefa de comandar o elenco do Botafogo na quarta.

— Nós já estamos trabalhando com o grupo, isso é um ponto importante. Estamos inserindo alguns aspectos táticos, mas não trabalhamos de forma estratégica ainda. Precisamos dos próximos dias para trabalhar e analisar com calma os jogos do Fluminense — disse o técnico do Botafogo nesse domingo.

continua após a publicidade

— É importante para coordenar a parte final dos nossos trabalhos táticos. Todos os trabalhos até o presente momento tiveram cunhos de ordem tática e física. Andamos em caminho próximo, porque são questões que andam juntas — destacou Carlos Leiria.

Leiria deverá comandar o Botafogo também contra o Flamengo

Muito provavelmente, Leiria também comandará o Botafogo no próximo domingo (2 de fevereiro), quando o time irá encarar o Flamengo na decisão da Supercopa Rei, em Belém. O treinador, porém, afirmou que de momento o foco é apenas o jogo de quarta-feira.

continua após a publicidade

— Diante da demanda que temos, com muitos jogos, tem pouco espaço de tempo. Estamos focados nesse momento única e exclusivamente no Fluminense, na estreia do pessoal que não jogou na temporada.