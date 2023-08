- O Mati (Matías Segovia) fez um jogo muito bom, sempre com boas decisões em termos ofensivos. E com qualidade defensiva irrepreensível, quer a fechar por dentro ou por fora. Aquilo que mais me interessa é que os jogadores têm a minha confiança, eu exijo que eles trabalhem diariamente, e as oportunidades vão surgindo a cada momento - disse.