Brasileirão 2024: fim do primeiro turno é de filme quase repetido para o Botafogo

Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 24/07/2024 - 06:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Líder do Brasileirão, o Botafogo espera terminar o turno do mesmo jeito que em 2023: com uma boa vantagem no topo. Jogando contra o São Paulo fora de casa, às 21h30, desta quarta-feira (24), o Glorioso pode terminar a primeira parte do Brasileirão em situação parecida com a da última temporada. Confira!

Um filme quase repetido para o Botafogo

Com uma campanha estrondosa e devastadora, o Botafogo chegava à 19ª rodada do Brasileirão de 2023 com 14 vitórias em 18 jogos, com 44 pontos somados, 13 à frente do Flamengo. A equipe tinha, além disso, apenas duas derrotas e dois empates, e o saldo de gols era 22.

Agora, em 2024, mesmo que a vantagem não seja tão grande, a campanha do Glorioso é bastante sólida. São 39 pontos, com 12 vitórias em 18 jogos. São três empates e três derrotas, com saldo de gols em 15. De novo: a campanha não é tão avassaladora, mas também é impressionante e sólida.

Caso vença o São Paulo fora de casa, o Glorioso terá o "título" simbólico do primeiro turno garantido, independente do que aconteça no jogo entre Palmeiras e Fluminense. A esperança do torcedor do botafoguense é, porém, que o final de ano seja diferente, mesmo com as semelhanças no caminho até lá.

Um time pronto para ser campeão

Mesmo com toda a força e mística da campanha de 2023, em 2024 o Botafogo parece pronto. Pronto para romper com os medos, para escapar das zebras e ser campeão.

Após a saída de Luis Castro na última temporada, o que se via era um Botafogo, às vezes, ancorado na sorte. Hoje, o Glorioso se apoia na força física e organização, tanto dentro quanto fora de campo. E isso, como todos sabem, reflete nos gramados.

Fora do campo, contratações interessantes. Igor Jesus, Allan e Thiago Almada chegaram para o time titular. Entre os que já estão consolidados na equipe, Tiquinho evolui e Luiz Henrique dá o tom. Assim, de forma devagar, o Botafogo caminha, enfim, para o título do Brasileirão.