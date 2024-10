Marquinhos elogia Igor Jesus: ‘A primeira vez não é fácil’

Igor Jesus (de joelhos) teve atuação elogiada por Marquinhos (Foto: Javier Torres/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 03:30 • Santiago (CHI)

Um dos jogadores mais experientes da Seleção Brasileira, o zagueiro Marquinhos elogiou a “personalidade” de Igor Jesus. O atacante do Botafogo estreou pelo Brasil diante do Chile e marcou o primeiro gol da vitória em Santiago, nessa quinta-feira, pelas Eliminatórias.

— A gente fica muito feliz quando tem jogadores que chegam na Seleção Brasileira com essa personalidade. A primeira vez a gente sabe que não é fácil — , ressaltou o defensor, logo após a partida que deu ao Brasil um pouco de alívio nestas Eliminatórias.

Marquinhos lembrou da própria trajetória para destacar a boa estreia de Igor Jesus na Seleção Brasileira:

— Fiquei muito tempo no banco olhando os meus ídolos enquanto eles jogavam, os grandes jogadores, aprendendo e vivenciando esse momento. E quando você chega, primeiro jogo sendo titular… A gente fica muito feliz quando dá certo, quando o jogador vai lá e faz bem.

'Eles precisam se sentir à vontade', diz Marquinhos

O zagueiro também falou de seu papel e do de outros jogadores com mais bagagem de Seleção nessa etapa de reformulação do grupo, principalmente com os novatos, como Igor Jesus e o lateral Abner.

— A gente vem falando muito com eles, particularmente e às vezes em grupo também, para que eles se sintam muito à vontade de fazer simplesmente o que eles fazem de melhor, o que eles fazem no clube deles —, disse Marquinhos, que ressaltou a necessidade de a Seleção Brasileira manter no elenco jogadores com mais história na equipe.

— Acho que é muito importante ter uma base forte, uma liderança forte, um grupo forte para que essas individualidades que chegam possam entrar num grupo como esse, e se sentirem bem. E é isso que a gente vem buscando, consolidar cada vez mais esse grupo, que apesar de jovem tem muita experiência.