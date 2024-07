Botafogo x Palmeiras: quem leva a vantagem no confronto direto?

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Publicada em 17/07/2024 - 09:30

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (17), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Saiba quem leva vantagem no confronto direto!

Estatísticas de Botafogo x Palmeiras

Botafogo e Palmeiras já se enfrentaram em 103 oportunidades, com 30 vitórias do Botafogo, 33 empates e 40 vitórias do Palmeiras. Pelo Brasileirão, são 16 vitórias do Glorioso, 16 empates e 27 vitórias do Verdão.

No último encontro entre os dois, o Palmeiras virou de forma histórica e venceu por 4 a 3, fora de casa. Jogando com mando do Botafogo, a vantagem é do Glorioso. São 21 vitórias, 17 empates e 11 vitórias do Palmeiras.

Botafogo x Palmeiras é o destaque dos jogos de hoje. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Botafogo e Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PALMEIRAS

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 17 de julho de 2024, às 21h30;

📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS);

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino; Júnior Santos e Tiquinho Soares.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Vitor Reis e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Estêvão e Flaco López.