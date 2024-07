Botafogo x Palmeiras é o Réveillon alvinegro de 2024

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Publicada em 17/07/2024

No dia primeiro de Novembro de 2023 o torcedor alvinegro via se esvair perante seus olhos um dos sonhos mais belos e a princípio improváveis quando se olhava por uma ótica de um torcedor viu o Botafogo não se classificar nem para a semifinal do fraco campeonato carioca, mas ao mesmo também era um resultado vindo de um trabalho sólido, um grupo que merecia o resultado que vinha se encaminhando até então.

Um time que além de se provar pelos números e recordes(melhor campanha da história do primeiro turno, 12 jogos sem levar gols em casa), causava admiração da imprensa e até dos torcedores rivais. A tabela se mostrava uma resposta lógica de um time sólido que se entendia quase como num estado simbiótico, e que tinha como maior trunfo o grupo e a liderança de seu treinador, Luis Castro.

Na virada do primeiro turno em um daqueles momentos que se faz jus aquela frase que o torcedor alvinegro conhece muito bem: “Existem coisas que só acontecem com o Botafogo”. O time de General Severiano via o seu comandante deixar o clube a pedido direto do Cristiano Ronaldo.

De mais de centenas de clubes das 4 maiores ligas européias do mundo, um dos times mais ricos do mundo, preferiu pairar seus olhos para o Brasil e mais do que isso para o Rio de Janeiro, e mais do que isso para um Oásis particular de milhares de cariocas que vestiam preto e branco e precisavam apenas de metade dos pontos já conquistados para ter o seu sonho que antes parecia tão distante e quase erótico realizado.

Mas mesmo assim mesmo com a saída do treinador Lusitano o botafogo conseguia manter sua liderança, agora não mais como um time unânime, mas sim como um time que precisava manter o legado de Castro, manter em pé uma obra aparentemente pronta.

No jogo contra o Palmeiras o clube vinha de 3 jogos seguidos de invencibilidade e de um necessidade de se afirmar não só como lider do campeonato, mas como um dos maiores lideres da história da competição, um campeão não pra ficar na história do futebol, mas pra ficar eternamente responsável como o time que fez de 2023 um dos melhores da vida de seu torcedor. Um jogo daqueles pra se questionar onde você estava naquele “Botafogo e Palmeiras?”, e infelizmente pro torcedor alvinegro essa pergunta se manteve.

Nos primeiros 45 minutos de jogo, se mostraram momentos de verdadeiros nirvana. Se via em campo um grupo que não lembrava aquele do primeiro turno, mas sim se mostrava muito melhor. Todos os jogadores mostrando sua melhor versão, mostrando que estavam dispostos a passar a última mão naquele quadro que retratava uma das recompensas mais prazerosas e satisfatórias para o torcedor, que apesar de tudo nunca deixou de estar presente às quartas e domingos no Engenho de Dentro. Mas nos últimos 45 minutos o era uma linda e comum novela das 6 onde independente de qualquer dificuldade tudo dava incrivelmente certo, aquele dia primeiro se tornou um episódio dos mais trágicos de “Game of thrones” onde não sobrevive nem o personagem mais querido.

Como bem se sabe, pro Botafogo não se vale meios termos, mas sim ou o famoso 8 ou 80. Depois de um primeiro tempo digno da seleção de 70 no segundo tempo vimos erros individuais de todos os seus principais pilares e uma inversão extremamente forçada de narrativa, onde o autor faz de tudo para forçar um final empolgante. Lucas perri, até então melhor goleiro do campeonato falha bizarramente na reposição, Adryelson, recém convocado para seleção é expulso num lance polêmico e Tiquinho Soares, o maior símbolo da campanha perde um penalti e faz com que o agora protagonista, Endrick resolvesse o jogo e trouxesse o trunfo para o time alviverde. O time carioca ali se transformava de São jorge para dragão, e dali pra frente entregava a maior derrocada história da competição, terminando o campeonato em sexto lugar.

Agora quase um ano daquele momento que nunca vai ser esquecido pelos amantes do esporte bretão, um Botafogo em primeiro lugar tem hoje não a missão de apenas se manter na liderança ou de decidir o torneio, mas sim de mostrar que aquele obstáculo que impediu o botafogo de se manter no topo não é mais um problema. Que aquele dia não é mais um trauma mas sim uma questão resolvida. 2023, poderá enfim ser substituido pelo ano de 2024. O reveillon como bem está definido no dicionário pode finalmente se tornar realidade pro torcedor botafoguense nesta noite. “A celebração do final de um ano para o ínicio de um novo”.

