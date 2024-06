Botafogo x Fluminense: como é o histórico de jogos entre as equipes?

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 10/06/2024 - 18:28 • Rio de Janeiro

Em busca da liderança, o Botafogo encara, na noite desta terça-feira (11), às 20h, o Fluminense, no Nilton Santos. Neste confronto, que já aconteceu em mais de 300 oportunidades, um time leva vantagem. Confira!

Principais estatísticas do Clássico Vovô

Botafogo e Fluminense já se enfrentaram em 338 jogos na história, com 123 vitórias do Fluminense, 103 empates e 112 vitórias do Glorioso. Jogando como mandante, o Fogo tem vantagem, com 66 vitórias, 50 empates e 39 derrotas em 155 jogos. No último encontro, disputado no Maracanã, vitória do Fogão por 4 a 2.

Os times já se enfrentaram pelo Brasileirão, Copa Sul-Americana* Torneio Rio-SP, e Campeonato Carioca. Nestes, o Fogão leva vantagem no Brasileirão e no Rio-SP. Ao todo, o Botafogo marcou 451 gols e sofreu 489.

Botafogo pode alcançar marca histórica contra o Fluminense

Em busca da liderança, o Botafogo pode alcançar um feito histórico no Clássico Vovô. Desde 2023, o Glorioso venceu todos os confrontos contra o Fluminense, totalizando a melhor sequência de vitórias da história do clássico.

Caso vença o confronto, o Botafogo chegará até a quinta vitória consecutiva, rompendo a maior marca do jogo, que pertence justamente ao Fluminense, que venceu quatro vezes seguidas entre 2021 e 2022.