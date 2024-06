Botafogo pode alcançar feito histórico no clássico contra o Fluminense

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 10/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Em busca da liderança, o Botafogo pode alcançar um feito histórico no Clássico Vovô. Desde 2023, o Glorioso venceu todos os confrontos contra o Fluminense, totalizando a melhor sequência de vitórias da história do clássico.

Caso vença o confronto, o Botafogo chegará até a quinta vitória consecutiva, rompendo a maior marca do jogo, que pertence justamente ao Fluminense, que venceu quatro vezes seguidas entre 2021 e 2022.

Principais estatísticas do Clássico Vovô

Botafogo e Fluminense já se enfrentaram em 338 jogos na história, com 123 vitórias do Fluminense, 103 empates e 112 vitórias do Glorioso.

Jogando como mandante, o Fogo tem vantagem, com 66 vitórias, 50 empates e 39 derrotas em 155 jogos. No último encontro, disputado no Maracanã, vitória do Fogão por 4 a 2.

Luiz Henrique vai pro jogo e confirma permanência no Botafogo

Luz Henrique foi anunciado pelo Botafogo no dia 6 de fevereiro deste ano, com uma cláusula contratual que oferece ao jogador uma ida ao Lyon, da França, no meio de 2024. No entanto, o atleta concedeu uma entrevista ao "GE", publicada neste sábado (8), onde contou seus planos no time alvinegro.

– Eu estou muito feliz aqui no Brasil. Pretendo ficar aqui até o final do ano. Ainda não estou pensando na Europa. Quero fazer minha parte aqui no Botafogo. Quero reestruturar o Botafogo, é um clube que merece muito estar lá em cima. É um clube que está brigando (por títulos), é como se fosse a nossa família. Eu quero fazer minha parte aqui. Mais lá para frente podemos falar sobre o Lyon – disse Luiz Henrique.