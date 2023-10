FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CUIABÁ - 30ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Data e hora: 29 de outubro de 2023 - 20h (de Brasília)

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

Onde assistir: Sportv, Premiere e acompanhe o tempo real do Lance!.