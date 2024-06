Botafogo x Athletico-PR: qual é o histórico do confronto?

Times disputam posição na parte alta da tabela (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 19/06/2024 - 16:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo encara, na noite desta quarta-feira (19), o Athletico-PR, no Estádio Nilton Santos, às 19h. Ao longo da história, as equipes já disputaram mais de 50 jogos, com o Furacão levando vantagem no confronto. Confira os detalhes! (Clique para assinar o Premiere por 30 dias grátis!)

Estatísticas gerais de Botafogo x Athletico-PR

Ao todo, os times já jogaram 58 partidas, com o Botafogo vencendo 20, além de nove empates e 27 vitórias do Athletico. Em casa, a vantagem é do Glorioso, com 15 vitórias, nove derrotas e quatro empates.

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Com mando do Furacão, nova vantagem do Athletico: 18 vitórias, contra cinco empates e cinco derrotas. O Botafogo marcou 69 gols, enquanto o Rubro-negro fez 73. No retrospecto recente, a vantagem é novamente dos paranaenses, com cinco vitórias nos últimos 10 jogos disputados.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X ATHLETICO

BRASILEIRÃO - 10ª RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 19 de junho de 2024, às 19h

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC)

📺 VAR: Igor Junior Benevenuto (VAR Fifa-MG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

Jhon; Damián Suárez, Bastos, Lucas Halter e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

ATHLETICO (Técnico: Cuca)

Léo Linck; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Fernandinho, Erick e Cuello; Christian, Nikão e Mastriani (Pablo).

Botafogo e Athletico se enfrentam pela 10ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)