Botafogo vence Sampaio Corrêa e vai à final da Taça Rio no Carioca

Savarino marcou um dos gols do Botafogo diante do Sampaio Corrêa (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 21:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo venceu o Sampaio Corrêa neste domingo (17) por 2 a 1, de virada, no Estádio Nilton Santos, no jogo de votla da semifinal da Taça Rio, no Campeonato Carioca. Os gols do Glorioso foram marcados por Júnior Santos e Savarino; antes, Octávio abriu o placar para o time de Saquarema.

Com o resultado, o Botafogo está classificado para a final da Taça Rio e enfrenta o Boavista, que superou a Portuguesa na outra semifinal. A decisão será em duas partidas, marcadas para os dias 31 de março e 7 de abril, após a Data Fifa.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

⚽ COMO FOI A PARTIDA?



O Botafogo começou o jogo com baixa intensidade e viu o Sampaio Corrêa ser melhor por quase toda a primeira etapa. Aos 22 minutos, Octávio recebeu sozinho dentro da grande área e cabeceçou para abrir o placar para o time de Saquarema. Ainda nos minutos finais do primeiro tempo, Fábio Matías decidiu mexer na equipe e acionou Júnior Santos e Savarino do banco de reservas.

Botafogo voltou a vencer o Sampaio Corrêa por 2 a 1 no Carioca (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

As substituições surtiram efeito e o Glorioso cresceu na partida. Após belo chute de Tchê Tchê que explodiu no travessão, Junior Santos pegou o rebote marcou, mas o gol foi anulado por toque de mão do atacante. Contudo, logo depois, o camisa 11 sofreu pênalti, sobrado e convertido por ele mesmo, de cavadinha. Já nos minutos finais, Savarino balançou as redes para virar o jogo para o Alvinegro.