Botafogo vence o Vitória e assume a liderança do Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 23:44 • Salvador (BA)

Vitória e Botafogo duelaram nesta quinta-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. A partida terminou em 1 a 0 para o Alvinegro. O gol do jogo foi marcado por Savarino, aos 17 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Botafogo assume a liderança do Brasileirão, com 33 pontos, enquanto o Vitória amarga a 15ª colocação do campeonato.

Na próxima quarta-feira (17), o Alvinegro encara o Palmeiras, às 21h30, no Engenhão, e no mesmo dia, o Rubro-Negro baiano visita o Fortaleza, no Castelão, também às 21h30.

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória 0 x 1 Botafogo

Brasileirão - 16ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 11 de julho de 2024, às 21h30

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

Savarino foi o autor do gol do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

VITÓRIA: Arcanjo, Cáceres, Lepu, Wagner Leonardo e Patric; Luan Vinícius, Willian e Naldi; Matheusinho, Esteves e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpin

BOTAFOGO: John, Ponte, Halter, Barboza e Marçal; Gregore, Freitas e Eduardo; Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge