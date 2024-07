Luiz Henrique comemora gol que abriu a grande vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG no Nilton Santos. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 07/07/2024 - 22:30 • Rio de Janeiro

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 0, na noite deste domingo (7), no Nilton Santos, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Glorioso foram marcados por Luiz Henrique, Cuiabano e Savarino. Com a vitória, o clube alvinegro chega aos 30 pontos, mesma pontuação do vice-líder Palmeiras.

Com a vitória, o Botafogo deixa a disputa pelo título brasileiro ainda mais acirrada. O líder Flamengo tropeçou em empate contra o Cuiabá, e está apenas um ponto à frente, com 31. Agora, o clube alvinegro volta à campo na próxima quinta-feira (11) contra o Vitória, em Salvador, às 21h30 (Brasília), para buscar o topo da tabela.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG

BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 7 de julho de 2024, às 20h30

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ Gols: Luiz Henrique (13' do 1ºT), Cuiabano (34 do 2ºT) e Savarino (90+51 do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Palacios (ATL); Leandro Ávila (auxiliar técnico do Atlético-MG)

🟥 Cartões Vermelhos: Igor Rabello (ATL)

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez; Lucas Halter; Bastos e Fernando Marçal; Marlon Freitas; Danilo Barbosa e Eduardo; Luiz Henrique; Tiquinho Soares e Júnior Santos.

Atlético-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Matheus Mendes; Mariano, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Scarpa; Battaglia, Igor Gomes, Otávio e Palacios; Paulinho e Hulk.

Luiz Henrique comemora seu gol com Danilo Barbosa durante partida contra o Atlético-MG no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)