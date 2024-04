Botafogo vence no Brasileirão depois de 184 dias mas atuação não convence

Glorioso conquistou a primeira vitória do Campeonato Brasileiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo venceu o Atlético-GO nesta quinta-feira (18) pela segunda rodada do Brasileirão. O único gol da partida foi marcado por Mateo Ponte, ainda no primeiro tempo. Com assistência de Luiz Henrique, o gol ajudou o Glorioso a conquistar sua primeira vitória com Artur Jorge no comando e no Campeonato Brasileiro depois de 12 jogos. Tabu durou 184 dias.

Apesar da vitória, a atuação do time não conveceu 100% o torcedor que acompanhou a partida. O Botafogo conseguiu chegar no gol do adversário, mas também permitiu muitas finalizações do Dragão. Gatito Fernandéz, com boas defesas, terminou a noite como um dos destaques da partida.

Tiquinho Soares, que começou no banco, viu o titular da noite, Matheus Nascimento se lesionar enquanto fazia uma boa partida. A lesão do jovem limita as opções na posição de centroavante para o Glorioso. Tiquinho entrou e conseguiu dar sequência a boa partida que fazia Matheus na função.

Artur Jorge parece estar próximo de encontrar as soluções para o ataque do time, com Jeffinho, Junior Santos e Luiz Henrique juntos. Porém, ainda fresco no cargo, o treinador precisa acertar o melhor meio de campo para o time. O técnico iniciou a partida contra o Dragão com Gregore e Tchê Tchê, mas ainda tem a possibilidade de usar Marlon Freitas e Danilo Barbosa, que consegue ajudar muito na sustentação defensiva do time.

Luiz henrique jogou mais uma vez junto com Jeffinho (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X ATLÉTICO-GO

2ª rodada - Brasileirão

Data e horário: quinta-feira, 18 de abril de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

⚽ESCALAÇÕES

Botafogo (Técnico: Artur Jorge)

Gatito Fernández; Ponte, Lucas Halter, Bastos e Marçal; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Matheus Nascimento, Júnior Santos e Jeffinho.

Atlético-GO (Técnico: Jair Ventura)

Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando.