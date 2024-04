Botafogo vence primeira partida no comando de Artur Jorge com assistência de Luiz Henrique

Mateo Ponte marcou o único gol da partida (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 23:57 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo venceu o Atlético-GO nesta quinta-feira (18) pela segunda rodada do Brasileirão. O único gol da partida foi marcado por Mateo Ponte, ainda no primeiro tempo. Com assistência de Luiz Henrique, o gol ajudou o Glorioso a conquistar sua primeira vitória com Artur Jorge no comando e no Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

O Alvinegro somou os seus primeiros três pontos no torneio e ocupa agora a décima primeira posição na tabela. A próxima partida do Botafogo é contra o Juventude, no domingo (21), às 18h30 (de Brasília), também pelo Brasileirão.

✅FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X ATLÉTICO-GO

2ª rodada - Brasileirão

Data e horário: quinta-feira, 18 de abril de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

⚽ESCALAÇÕES

Botafogo (Técnico: Artur Jorge)

Gatito Fernández; Ponte, Lucas Halter, Bastos e Marçal; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Matheus Nascimento, Júnior Santos e Jeffinho.

Atlético-GO (Técnico: Jair Ventura)

Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando.

+ BOTAFOGO