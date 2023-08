Outra novidade foi oficializada na última quarta-feira (2). Destaque do Danubio, do Uruguai, e campeão do Mundial Sub-20 com a Celeste, Mateo Ponte assinou contrato até o fim de 2026 e terá o desafio de acirrar a disputa na lateral direita com Di Plácido. O Botafogo procurava uma alternativa para o setor em virtude da lesão grave que Rafael sofreu no joelho esquerdo.