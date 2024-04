Tiquinho Soares durante partida contra o Audax no estadio Engenhao pelo campeonato Carioca 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 17:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Com uma lesão muscular na coxa direita, Tiquinho Soares pode desfalcar o Botafogo por até seis semanas. De acordo com o clube, o jogador foi submetido a exame de imagem que constatou a lesão. O camisa 9 sentiu dores na vitória por 3 a 1 sobre o Universitario, pela Libertadores.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Confira o momento da lesão:

Vai dar Fogão? Coloque R$100 no Lance! Betting e fature R$503 para vitória do Botafogo sobre o Flamengo

Com o desfalque do atacante, o alvinegro vive problemas no ataque para solucionar. Sem Matheus Nascimento, também lesionado, e Janderson, agora no Vitória, Artur Jorge deve sacar Eduardo para substituir Tiquinho no clássico contra o Flamengo.

Dessa forma, Tiquinho deve desfalcar o Botafogo nos jogos contra o Vitória na Copa do Brasil, contra LDU, Universitario e Junior Barranquilla na Libertadores, e Flamengo, Bahia e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro.

Tiquinho Soares, jogador do Botafogo, durante partida contra o Junior Barranquilla no estadio Engenhao pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Se a previsão de recuperação for cumprida, o camisa 9 deve voltar aos gramados no confronto contra o Athletico-PR, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. A tendência é que o jogador já esteja 100% a partir do dia 7 de junho.

Tiquinho deixou o jogo contra o Universitario, pela Libertadores, aos nove minutos do primeiro tempo, após uma arrancada em direção à própria área. Em seguida o jogador parou de correr e logo pediu substituição em direção ao banco de reservas.