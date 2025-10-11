menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo consegue reforma desejada há quase uma década

Glorioso prepara General Severiano para estreia no NBB

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/10/2025
08:00
General Severiano, sede do Botafogo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)
imagem cameraGeneral Severiano, sede do Botafogo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)
Depois de quase uma década, o Botafogo conseguirá repaginar o Ginásio Oscar Zelaya, na sede de General Severiano, para sua terceira temporada consecutiva na retomada do projeto para o Novo Basquete Brasil (NBB). A casa do Alvinegro passa por obras há cerca de duas semanas.

Vitinho tem bons números defensivos em goleada da Seleção; veja

A missão era grande: trocar todo o piso do Oscar Zelaya, que já apresentava irregularidades. Esse era um dos objetivos da gestão da modalidade, de Carlos Salomão, diretor, e Cláudio Maciel, coordenador.

O tablado montado sobre o piso de taco original de General Severiano era antigo e foi instalado em 2017, para o NBB 10, na temporada 2017/2018, quando o Botafogo jogou sua primeira edição do torneio. A estrutura, no entanto, era muito antiga, tendo passado em anos anteriores por Limeira, em São Paulo, e Vasco. O projeto teve uma pausa em 2020 por problemas financeiros e voltou ao NBB em 2023.

Ginásio do Botafogo em obras para instalação do novo piso (Foto: Reprodução)
Ginásio do Botafogo em obras para instalação do novo piso (Foto: Reprodução)

Botafogo acelera trabalho

O novo piso passou por período de fabricação e já está sendo montado. Enquanto a equipe disputava o Torneio Abertura NBB, em Brasília, tudo era quebrado na sede do clube para poder instalar a nova armação do piso, de última tecnologia.

Com isso, o Oscar Zelaya estará pronto para a estreia do Botafogo no NBB, no próximo dia 20, contra o Fortaleza/Basquete Cearense. Ao menos é o que garante o Glorioso, que ainda receberá Vasco e Unifacisa em sequência, nos dias 22 e 26.

Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Para a próxima temporada da elite nacional a modalidade, o Botafogo vem de elenco reforçado e remontado praticamente "do zero". De remanescentes, apenas o armador Matheusinho e o pivô Augusto Alcassa. O Alvinegro foi ao mercado e contratou o armador Dawkins, o ala Blake Marquardt e os alas-pivôs Xavier White e Emanuel. Ainda há expectativa por chegadas de mais dois jogadores para fecharem o elenco, que ainda tem jovens destaques da categoria sub-22.

