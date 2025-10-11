Botafogo consegue reforma desejada há quase uma década
Glorioso prepara General Severiano para estreia no NBB
Depois de quase uma década, o Botafogo conseguirá repaginar o Ginásio Oscar Zelaya, na sede de General Severiano, para sua terceira temporada consecutiva na retomada do projeto para o Novo Basquete Brasil (NBB). A casa do Alvinegro passa por obras há cerca de duas semanas.
A missão era grande: trocar todo o piso do Oscar Zelaya, que já apresentava irregularidades. Esse era um dos objetivos da gestão da modalidade, de Carlos Salomão, diretor, e Cláudio Maciel, coordenador.
O tablado montado sobre o piso de taco original de General Severiano era antigo e foi instalado em 2017, para o NBB 10, na temporada 2017/2018, quando o Botafogo jogou sua primeira edição do torneio. A estrutura, no entanto, era muito antiga, tendo passado em anos anteriores por Limeira, em São Paulo, e Vasco. O projeto teve uma pausa em 2020 por problemas financeiros e voltou ao NBB em 2023.
Botafogo acelera trabalho
O novo piso passou por período de fabricação e já está sendo montado. Enquanto a equipe disputava o Torneio Abertura NBB, em Brasília, tudo era quebrado na sede do clube para poder instalar a nova armação do piso, de última tecnologia.
Com isso, o Oscar Zelaya estará pronto para a estreia do Botafogo no NBB, no próximo dia 20, contra o Fortaleza/Basquete Cearense. Ao menos é o que garante o Glorioso, que ainda receberá Vasco e Unifacisa em sequência, nos dias 22 e 26.
Para a próxima temporada da elite nacional a modalidade, o Botafogo vem de elenco reforçado e remontado praticamente "do zero". De remanescentes, apenas o armador Matheusinho e o pivô Augusto Alcassa. O Alvinegro foi ao mercado e contratou o armador Dawkins, o ala Blake Marquardt e os alas-pivôs Xavier White e Emanuel. Ainda há expectativa por chegadas de mais dois jogadores para fecharem o elenco, que ainda tem jovens destaques da categoria sub-22.
