Botafogo terá reforços de peso para ‘decisão’ contra o Fortaleza

O Botafogo encara o Fortaleza neste sábado (31), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em jogo que coloca frente a frente líder e vice-líder. O clima é de decisão e o treinador Artur Jorge terá três retornos cruciais para o jogo: Mateo Ponte, Barboza e Savarino, suspensos na rodada anterior, contra o Bahia, estão disponíveis.

Com isso, é provável que o Glorioso tenha apenas uma baixa importante, o lateral Cuiabano, que trata uma luxação no ombro. De volta aos treinamentos, o jogador ainda usa proteção no braço e não tem garantias de entrar em campo no Nilton Santos. Titular em Salvador, o experiente Marçal deve voltar a ser escalado.

Provável Botafogo

John; Mateo Ponte, Bastos e Barboza, Marçal; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Almada e Savarino; Igor Jesus. (Técnico: Artur Jorge)

Na segunda colocação, com um ponto a menos que o Fortaleza, o Botafogo pode reassumir a liderança do Brasileirão caso vença o duelo casa. Entretanto, o Leão do Pici tem um jogo a menos, contra o Internacional, em relação aos cariocas.

