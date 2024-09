Botafogo terá desfalque inédito para duelo contra o Corinthians, pelo Brasileirão

O português Artur Jorge não estará no banco de reservas comtra o Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







O Botafogo retorna aos gramados após a Data Fifa neste sábado (14), diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, que vai marcar o reencontro entre a torcida e o time no Nilton Santos após duas semanas, o Glorioso contará com um problema: suspenso, o treinador Artur Jorge não estará na beira do gramado pela primeira vez na passagem pelo clube carioca.

O português recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Fortaleza, por 2 a 0, pela 25ª rodada do Brasileirão. Com isso, o técnico deve ser substituído por seus dois auxiliares, Franclim Carvalho e João Cardoso, segundo informações do clube.

Ambos possuem experiência acompanhando o treinador. Franclim Caravalho, aos 37 anos, soma passagens pela Coreia do Sul e por Portugal, e quando Artur Jorge passou por situação semelhante nos tempos de Braga, foi o escolhido para responder às perguntas da coletiva de imprensa. Ele já foi treinador das categorias de base da equipe portuguesa e treinador no B-SAD, o antigo Belenenses.

Após deixar o B-SAD, retornou ao Braga em 2022 para compor a comissão técnica de Artur Jorge e acompanha o treinador no Glorioso desde então. Já João Cardoso, aos 40, teve longa passagem na comissão técnica dos Arsenalistas e chegou ao clube carioca nesta temporada. É responsável pelas bolas paradas da equipe.

Com 50 pontos conquistados, o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro e vive sequência invicta de cinco partidas. O compromisso diante do Corinthians, neste sábado (14), é o último antes da equipe receber o São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América.