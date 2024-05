Tiquinho Soares comemora gol do Botafogo no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri e Thiago Barreto Rolim • Publicada em 28/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro, (RJ)

O Botafogo já está classificado na Libertadores, mas terá confronto importante nesta terça-feira (28), contra o Junior Barranquilla, na Colômbia, em busca da liderança do Grupo D. O alvinegro poderá contar com Tiquinho Soares na última partida da fase de grupos.

O atacante se lesionou contra o Universitario, no dia 24 de abril. A previsão para o retorno do atleta era de seis semanas, mas Tiquinho superou as expectativas para a recuperação e voltará aos gramados com uma semana de antecedência.

A presença do camisa 9 foi uma das novidades do Botafogo durante o treino aberto, realizado na manhã deste domingo (26), no Nilton Santos. O jogador treinou com a equipe e está relacionado para a partida contra o Junior, mas se ele entrará em campo ainda vai depender da decisão de Artur Jorge.

Tiquinho Soares se lesiona durante partida contra o Universitario no Nilton Santos pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Com a volta de Tiquinho, o Botafogo ganha um reforço caseiro importante para o resto da temporada. O jogador foi um dos destaques da campanha de 2023, disputando a artilharia de competições nacionais. Sua pontaria é um dos destaques, o atacante converteu 21 das 30 chances claras que teve (70%). Tiquinho de participou de 27% dos gols do Botafogo nos últimos 2 anos, 47 de 174. Ele marcou 35 vezes e deu 12 assistências.

Desde a sua estreia com a camisa alvinegra, ele é o artilheiro do Brasileirão, com 25 gols em 50 jogos. Com o jogador em campo, o Botafogo marcou 124 dos 174 gols nos últimos dois anos e 59% de aproveitamento.

O Glorioso precisa vencer o time colombiano para assumir a liderança do grupo. Neste momento, ambos estão empatados com 9 pontos. A bola rola a partir de 19h (Brasília) com transmissão da ESPN e a plataforma de streaming Star+.