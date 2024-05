Tiquinho Soares reaparece durante treino aberto do Botafogo e anima a torcida

Foto: Reprodução







Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 11:02 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Tiquinho Soares foi uma das novidades do Botafogo durante o treino aberto, realizado na manhã deste domingo (26), no Nilton Santos. Recuperado de lesão muscular, o jogador entrou em campo junto com a equipe para o aquecimento.

O treino do Glorioso é aberto e com presença de torcida, com arrecadação de doações para o Rio Grande do Sul, que sofre com a tragédia das enchentes.

Foto: Reprodução/Botafogo TV

Eduardo e Marçal ainda são desfalques no Botafogo

Mesmo treinando, a presença de Tiquinho na Libertadores ainda vai depender da decisão de Artur Jorge. Eduardo e Marçal seguem afastados por lesão.

(Foto: Vitor Silva)