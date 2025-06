Botafogo tem escalação definida contra o Ceará, na despedida para o Mundial

O Botafogo tem escalação definida para a partida contra o Ceará, nesta quarta-feira (4), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. O técnico Renato Paiva conta com o retorno do atacante Igor Jesus, que deve fazer sua despedida no Rio de Janeiro antes do Mundial de Clubes – ele tem acordo fechado para defender o Nottingham Forest.

A equipe alvinegra vai a campo com: John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Santi Rodríguez e Artur; Igor Jesus e Mastiani.

Chegando de vitória fora de casa sobre o Santos de Neymar, o Botafogo joga pelo ingresso no G-6 do Brasileirão e aproximação dos líderes. A equipe viajará rumo aos Estados Unidos para o Mundial no próximo domingo (8).

Também brigando pelas primeiras colocações na tabela, o Ceará, do técnico Léo Condé, vai sem novidades. O Vozão tem os mesmo 15 pontos do Botafogo.

O Ceará está escalado com: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho, Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CEARÁ

CAMPEONATO BRASILEIRO - 10ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de junho de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

🚩 Assistentes: Douglas Neuza Inês Back e Fabrini Bevilaqua (SP)

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub (SC)