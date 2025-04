O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, contra o Capital (DF). O técnico Renato Paiva não terá o atacante Matheus Martins à disposição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Matheus Martins foi titular no clássico com o Fluminense, no fim de semana, e teve boa atuação. Ele saiu aos 13 minutos da segunda etapa para entrada de Artur, e o clube informou que o atleta sentiu desconforto muscular.

Quem retorna à lista é o zagueiro David Ricardo, suspenso do último compromisso pelo Brasileirão. Bastos, Santiago Rodríguez, Nathan Fernandes e Marçal seguem fora. A expectativa para o duelo é de rodagem aos jogadores do grupo, tendo em vista a sequência pesada do calendário até a pausa de junho, antes do Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

Exclusivo: Hanna Santos, neta de ídolo do Botafogo, se defende de polêmicas

Veja a lista de relacionados do Botafogo:

Goleiros: John, Léo Linck e Raul;

Defensores: Alexander Barboza, Alex Telles, Cuiabano, David Ricardo, Jair, Mateo Ponte e Vitinho.

Meio-campistas: Allan, Danilo Barbosa, Gregore, Kauan Lindes, Marlon Freitas, Newton e Patrick de Paula.

Atacantes: Artur, Elias Manoel, Igor Jesus, Jeffinho, Mastriani, Rwan Cruz e Savarino.

A partida de volta entre Capital e Botafogo, para decisão do classificado às oitavas de final da Copa do Brasil, está marcada para o dia 22 de maio, no Mané Garrincha, em Brasília.