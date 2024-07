Botafogo se apega a clima de final e alimenta rivalidade com o Palmeiras

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 17/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Após protagonizarem uma das mais emocionantes corridas pelo título brasileiro na última temporada, Botafogo e Palmeiras se reencontram nesta quarta-feira (17), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, casa do Glorioso. O clima de decisão também se reflete nos bastidores, muito por conta dos embates entre John Textor e Leila Pereira.

Uma rivalidade consolidada

O primeiro capítulo dessa rivalidade aconteceu em novembro de 2023. Em campo, o Botafogo, já cambaleando, sonhava em voltar aos trilhos. O Palmeiras, por outro lado, tinha o coração quente e a cabeça fria. Quem assistiu apenas o primeiro tempo daquele jogo, viu um amasso do Alvinegro, que abriu 3 a 0.

O Verdão, porém, tinha garra. E virou, nos últimos minutos, para 4 a 3, e voltou a sonhar com o troféu do Brasileirão. Um lance, porém, mudaria a história da partida, e dos meses seguintes. No início do segundo tempo, quando o Botafogo vencia por 3 a 1, Adryelson foi expulso de campo.

Após a partida, John Textor foi até o gramado do Nilton Santos, criticou a CBF e pediu a renúncia de Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade.

– Isso precisa mudar. Ednaldo, você precisa renunciar pelo bem do jogo. Isso precisa acabar. Isso é roubo, me multa. Você não pode me expulsar, é meu estádio, eu vou continuar aqui – afirmou.

Após perder a liderança e o título do Brasileirão, surgiram relatórios da empresa francesa Good Game! que utiliza inteligência artificial para analisar arbitragem e movimentação de jogadores. Esses relatórios indicaram que o Botafogo deveria estar 21 pontos à frente do Palmeiras na tabela da competição.

Leila V Textor: capítulo 2024

Já em 2024, a relação piorou ainda mais. Em entrevista ao "Canal do Medeiros", Textor afirmou ter provas de que os Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023 foram manipulados a favor do Verdão.

– Ano passado foi turbulento. Não vou deixar o que aconteceu ano passado passar batido. Estamos em uma nova temporada. Temos provas pesadas, 100% confirmadas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por manipulação de resultados por pelo menos duas temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tenho provas, vou mandar aos procuradores. Estou aqui para defender a honra do meu clube. Posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano – afirmou.

Na final do Campeonato Paulista, Leila disparou contra Textor, chamando o dono da SAF do Botafogo de fanfarrão. Em uma nota oficial, os palmeirenses anunciaram a intenção de processar Textor, exigindo que ele "se responsabilize pelas declarações irresponsáveis e infundadas que, repetidamente, têm manchado o nome do atual bicampeão brasileiro".

– Se pensarem bem, minhas declarações não são fortes. Eu falo a verdade. No futebol é difícil alguém chegar e falar a verdade. É simples. Não é forte. É aquele negócio filosófico, isso é Nietzsche: “o quanto de verdade vocês suportam ouvir". Eu falo a verdade. Quem é John Textor? É a vergonha do futebol brasileiro, um fanfarrão que tem que ser punido exemplarmente – declarou Leila na premiação do Campeonato Paulista.

Artur Jorge rejeita clima de revanche contra o Palmeiras

2023 acabou. Esse é o pensamento de Artur Jorge, técnico do Botafogo, e que assumiu a equipe nesta temporada. As equipes, marcadas pela disputa do título do Brasileirão no último ano, se enfrentam na noite desta quarta-feira (17), às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

– Não é um assunto que me interessa. Estamos falando de algo que aconteceu no ano passado e eu tenho que reduzir isso, até mesmo por uma questão de ética. O que eu preciso é lutar diariamente para o sucesso do Botafogo, fazer mais, melhor e tentar abstrair isso, blindar meu grupo de trabalho. Pensamos apenas em vencer – destacou Artur Jorge, à “Placar”.

Artur Jorge

Palmeiras x Botafogo: tudo que você precisa saber

Os adversários se encontram a partir das 21h30 desta quarta (17), no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. O Botafogo tem 33 pontos e lidera o torneio pelos critérios de desempate, porque possui a mesma pontuação do Palmeiras.