Botafogo rescinde contrato com Damián Suárez; lateral encaminha acerto com novo clube

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 11:44 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo publicou no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a rescisão de contrato com o lateral direito Damián Suárez. Segundo o "Canal do TF", o atleta tem acerto encaminhado com o Peñarol.

No fim de agosto, o uruguaio pediu para não viajar para Salvador na véspera do confronto com o Bahia, pelo Brasileirão. O atleta alegou problemas pessoais, começou a treinar de forma separada do elenco e pediu para deixar o Alvinegro.

Como não atuou nas oitavas de final da Libertadores pelo Botafogo, Damián Suárez pode vestir a camisa do Peñarol diante do Flamengo, pelas quartas de final da competição. O atleta precisa ser inscrito no lugar de outro jogador nos próximos dias.

Sem o uruguaio, o Glorioso agiu na janela de transferências e acertou a contratação de Vitinho, que estava no Burnley. Além disso, o Alvinegro chegou a um acordo para a chegada de Alex Telles para o lado esquerdo devido a lesão de Cuiabano.