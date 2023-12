O Botafogo protocolou no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) o plano de Recuperação Judicial para a quitação das dívidas cíveis. O total devido pelo clube gira em torno de R$ 400 milhões.

Estamos avançando em mais uma etapa para a equalização de todo o passivo do Clube Social. Depois do novo acordo sobre as dívidas trabalhistas ter sido homologado, trabalhamos com muita intensidade para solucionar também os débitos cíveis. Esse processo de recuperação é determinante para solucionarmos de uma vez por todas a sufocante dívida do clube e recolocarmos o Botafogo na trilha do sucesso que tanto merece

— disse Thairo Arruda, CEO da SAF do Botafogo.