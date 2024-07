Botafogo poderá ter estreia de reforço contra o Palmeiras

Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com o nome registrado no BID, o volante Allan, recentemente anunciado pelo Botafogo, pode estrear pela equipe nesta quarta-feira (17), contra o Palmeiras, no Estádio Nilton Santos.

O volante treina com o clube desde o início do mês e deve ser relacionado para o jogo. Outro que deve estrear é Igor Jesus, que também já foi regularizado. Thiago Almada está na mesma situação, mas já se apresentou à Argentina para as Olimpíadas de Paris.

(Foto: Divulgação/Botafogo)

O Botafogo deve anunciar, nos próximos dias, a contratação de um novo lateral-direito. A informação é do jornalista Bernardo Gentile, do Fogão Net. De acordo com o profissional, as negociações com o atleta estão avançadas.

Atualmente, os nomes do lado direito do Botafogo são Damián Suárez, Mateo Ponte e Rafael. Assim que a janela abriu, o Glorioso já anunciou as chegas de Igor Jesus, Allan e Thiago Almada, mas o foco sempre foi o lado direito da defesa.

