Botafogo pode ter reforço caseiro à disposição nas próximas semanas

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 15:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Sem entrar em campo desde abril, o lateral Rafael está em fase final de recuperação de lesão no Botafogo. Em transição para o campo, a expectativa é de que o atleta volte a ser uma opção nas próximas semanas. A informação é do GE.

Neste momento, Rafael trabalha na fisioterapia e musculação. Quando evoluir nestas áreas, voltará a treinar com bola no campo, mas de maneira separada do restante do elenco. Quando o nível físico for equiparado, a tendência é a reintegração.

O Botafogo trata a situação de Rafael com cautela por conta do histórico de lesões. O jogador rompeu o tendão patelar em julho de 2023, ficou oito meses em recuperação e, em abril, sofreu uma fratura na patela do mesmo joelho. Rafael vive seus últimos meses de contrato com o Botafogo e já anunciou que irá se aposentar no fim de 2024.