Botafogo pode ter desfalque de peso para confronto contra o RB Bragantino

Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 17:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Em preparação para encarar o RB Bragantino, na noite desta quarta-feira (26), às 19h, no Nilton Santos, o Botafogo pode ter um desfalque de peso. Com dores na parte posterior da coxa, Júnior Santos saiu do jogo contra o Criciúma de muletas.

O jogador fez os exames na noite de segunda-feira (24), e ainda aguarda os resultados, mas deve desfalcar a equipe na partida.

DM cheio

Além de Júnior Santos, o Botafogo terá que lidar com uma série de outros desfalques confirmados para o próximo confronto. A equipe não poderá contar com Barboza e Romero, ambos suspensos, enquanto Savarino está a serviço de sua seleção na Copa América. Além disso, Matheus Nascimento, Jeffinho e Rafael estão fora por lesão.

Novo reforço, atacante chega ao Rio para se apresentar ao Botafogo

Já confirmado como novo reforço do Botafogo, o atacante Igor Jesus desembarcou, nesta segunda-feira (24), para se apresentar ao clube. Aos 23 anos, o atleta vai passar por uma bateria de exames no CT Lonier. Igor Jesus só vai estrear a partir das 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando a janela de transferências abrir.