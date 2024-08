Mateo Ponte comemora gol sobre o Flamengo, no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (21), o Botafogo vai até a capital paulista para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A bola a partir de 21h30 (Brasília), e promete ser mais uma partida recheada de tensão entre as duas equipes. O Alvinegro venceu o jogo de ida por 2 a 1 e precisa apenas de um empate para classificar.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

➡️Árbitro de Palmeiras x Botafogo apitou duas classificações do Verdão na Libertadores

Apesar dos confrontos recentes terem se inflado de polêmicas, o torcedor botafoguense tem uma boa razão para acreditar na vantagem na competição sul-americana. O Botafogo eliminou o Verdão da Libertadores em 1973, e pode repetir o feito 51 anos depois.

Naquele ano, as equipes estavam no mesmo grupo na fase inicial, junto com o Nacional e o Peñarol, ambos do Uruguai. Os times se enfrentavam em partidas de ida e volta, e somente o melhor de cada grupo se classificava. Na fase de grupos, o clube paulista venceu o Botafogo por 3 a 2 no Palestra Itália, e foi derrotado por 2 a 0 no Maracanã.

No final, os dois clubes brasileiros terminaram empatados em primeiro lugar, com 9 pontos cada, e precisaram fazer uma partida extra para desampatar. O jogo acabou sendo realizado no Maracanã, o que enfureceu a diretoria do Alviverde na época, e o Botafogo venceu por 2 a 1, com gols de Luis Pereira, contra, e de Jairzinho. Ademir fez o gol do Verdão.

O time comandado por Zagallo classificou em cima do atual campeão brasileiro, assim como o atual, e , recheado de estrelas, mas acabou sendo eliminado na fase seguinte.

Palmeiras e Botafogo decidem vaga para as quartas da Libertadores. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Botafogo vem de um momento melhor que o adversário. Atual líder do campeonato nacional, vindo de goleada sobre o Flamengo, e com um resultado vantajoso para decidir a classificação fora de casa. Se perder por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Para a partida, o técnico Artur Jorge deve repetir a escalação da vitória sobre o Palmeiras e Flamengo. Confira:

John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Thiago Almada (Tchê Tchê), Savarino; Igor Jesus.

Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Aproveite para garantir a camisa deste ano do Fogão com frete grátis na Netshoes! A partir de R$ 339,49