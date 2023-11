Marçal mostrou evolução no dia a dia, mas a volta aos gramados deve acontecer apenas em janeiro, no Campeonato Carioca. O elenco alvinegro terá férias a partir do próximo dia 7, após o encerramento do Brasileirão. Hugo, que estava suspenso contra o Santos e também não pode atuar na última rodada, volta a estar à disposição de Tiago Nunes e deve ser o titular da lateral-esquerda do Glorioso.