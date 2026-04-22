Vitinho exalta trabalho de Franclim Carvalho no Botafogo: 'A página virou'

O Botafogo venceu a Chapecoense por 1 a 0 e abriu vantagem na Copa do Brasil no quinto jogo sob o comando do técnico Franclim Carvalho. O trabalho de recuperação de confiança e brilho do Glorioso tem sido destaque, e o português foi muito elogiado pelo lateral-direito Vitinho, quem construiu a jogada para o gol de Alex Telles no triunfo sobre a equipe catarinense.

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Vitinho é um dos remanescentes do elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, quando Franclim Carvalho era auxiliar de Artur Jorge. Para o lateral, a postura do novo comandante é a mesma da temporada vitoriosa.

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— O Franclim é um cara que cobra muito. Não quero falar sobre 2024, mas a cobrança que ele trouxe é a mesma. Podemos ver dentro de campo como nós estamos mais felizes e mais confiantes, a gente consegue trabalhar mais as jogadas e ter mais paciência. Acho que era isso o que faltava: um treinador que passa confiança pra gente — disse, em passagem pela zona mista do Nilton Santos.

Vitinho em ação em Botafogo x Chapecoense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A vitória sobre a Chape foi a terceira consecutiva do Botafogo no recorte de cinco jogos do português até então, que, além disso, soma dois empates. O começo bom fez a equipe subir na tabela do Brasileirão, liderar o Grupo E da Copa Sul-Americana, ter vantagem na Copa do Brasil e, principalmente, apresentar bom futebol.

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— Eu fico feliz pelo começo dele aqui no Botafogo. Nós estamos juntos com ele, trabalhando com ele no dia a dia, ele tá passando muita confiança. Acho que isso é o mais importante, e os resultados estão vindo, precisávamos disso.

Quando ele chegou, nós estávamos em um momento mais ou menos, mas a página virou — destacou Vitinho.

O Botafogo volta a campo no sábado (25), contra o Internacional, em Brasília após venda do mando de campo, pela 13ª rodada do Brasileirão. O reencontro com a Chapecoense será no dia 14 de maio, em Chapecó, para decisão da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

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