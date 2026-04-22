ANÁLISE: Botafogo convence mesmo com placar magro; volume de jogo é destaque

Apesar do placar magro de 1 a 0 pela ida da quinta fase da Copa do Brasil, contra a Chapecoense, na última terça-feira (21), o Botafogo tem motivos de sobra para ficar confiante na sequência. E isso é o principal para o início de trabalho do técnico Franclim Carvalho, que completou seu quinto jogo.

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Com o apoio dos 26 mil torcedores no Nilton Santos, o Botafogo teve mais uma ótima exibição. Isso já tinha acontecido no segundo tempo do empate com o Coritiba, na vitória fora de casa sobre o Racing (ARG) e na goleada em Chapecó na mesma Chapecoense, mas pelo Brasileirão.

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Desta vez no mata-mata da Copa do Brasil, o foco era repetir a atuação que teve no Sul para, quem sabe, ir para a decisão por vaga nas oitavas de final com placar elástico. O jogo, no entanto, se desenhou de outra forma, com a equipe catarinense mais organizada e fechada, dano pouco espaço.

Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Botafogo massacra, mas vence com gol só no fim

Ainda que com time misto, o técnico Franclim Carvalho viu seus comandados tomarem as rédeas do jogo rapidamente. A média foi de 69% de posse de bola, 613 passes trocados, 18 finalizações e muitos lances de perigo.

A tônica do jogo foi de muita posse perto da área, balanço em busca de espaço, utilização dos corredores e a sensação de que seria uma tarde "injusta". Gol perdido na pequena área, bola tirada em cima da linha, finalização na trave e muita tensão até Alex Telles arrancar a comemoração da torcida após linda jogada de Vitinho pela direita.

O resultado de 1 a 0 para o Glorioso não demonstra cenário de perigo. Acena para uma equipe persistente, paciente e, principalmente, que busca evolução. Triunfo para ser muito comemorado no melhor momento do time em 2026.

Com o resultado, o Glorioso jogará por um empate no dia 14 de maio, em Chapecó, para avançar às oitavas de final da competição mata-mata. O próximo desafio será no sábado (25), contra o Internacional, em Brasília após venda do mando de campo, pela 13ª rodada do Brasileirão.

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