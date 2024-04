Botafogo oficializa contratação do técnico Artur Jorge

Arte de anúncio de Artur Jorge como novo treinador do Botafogo (Foto: Divulgação / Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 16:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo oficializou a contratação do técnico Artur Jorge na tarde desta sexta-feira (5). O português assina por duas temporadas com o Alvinegro, que estava sem treinador principal desde a saída de Tiago Nunes, no final de fevereiro. Fábio Matias, que vinha comandando o time interinamente, segue como auxiliar técnico e terá seu contrato renovado.

O técnico de 52 anos estava no Braga, de Portugal. Para contar com Artur Jorge de forma imediata, o Botafogo precisou pagar multa recisória de dois milhões de euros ao clube português. O treinador traz consigo comissão técnica formada pelos assistentes Franclim Carvalho e João Cardoso, o analista de desempenho André Cunha e o preparador físico Tiago Lopes.

Atualmente, o Braga ocupa a quarta colocação do Campeonato Português e disputa uma vaga na próxima Liga dos Campeões (apenas os dois primeiros se classificam. Por falar em Champions, o agora ex-clube de Artur Jorge terminou em terceiro de seu grupo nesta temporada, atrás de Real Madrid e Napoli; na Europa League, foi eliminado pelo Qarabağ, do Azerbaijão. Contudo, foi campeão da Taça da Liga de Portugal, principal título da carreira do treinador até aqui.

Dono da SAF do Botafogo, John Textor foi responsável pelas negociações na procura por um novo técnico, desde a demissão de Tiago Nunes, segundo o portal "ge". Artur Jorge era o favorito do empresário norte-americano por conta de seu estilo de jogo ofensivo.

Artur Jorge, novo técnico do Botafogo, no comando do Braga (Foto: Divulgação/SC Braga)