Botafogo não aproveita fator casa e amarga vice-lanterna do Carioca

Até aqui, o Botafogo é o time que mais atuou em casa no Campeonato Carioca. Foram três partidas no Nilton Santos nas quatro primeiras rodadas da Taça Guanabara, mas jogar no seu domínio não tem se refletido em bom desempenho ou pontos na tabela.

Com apenas uma vitória, o Botafogo tem três pontos no Estadual e amarga a vice-lanterna da competição. O time só pontuou mais do que o Bangu, que tem as mesmas três derrotas do alvinegro, mas nenhuma vitória — empatou com o Vasco, sem gols, na segunda rodada.

Botafogo e Bangu se enfrentam neste domingo, às 18h, mais uma vez no Nilton Santos. Será o quarto jogo em casa do alvinegro em cinco rodadas do Campeonato Carioca. E, na quarta-feira, mais uma vez o Botafogo jogará no Engenhão.

Titulares do Botafogo retornam na próxima rodada

No meio de semana, os titulares do Botafogo farão a estreia na temporada diante do Fluminense, naquele que será o quinto jogo do time em casa em seis rodadas do Estadual. E será preciso pontuar tanto no jogo deste domingo quanto no clássico, porque a metade final da Taça Guanabara reserva muitos jogos fora de casa.

Isso porque, desde que começou o Estadual, o time alvinegro só jogou como visitante na segunda rodada. Foi na derrota para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, no Lourivaldão, em Saquarema.

Assim, depois de encarar o Fluminense na próxima semana, o Botafogo fará quatro dos últimos cinco jogos como visitante. Além dos clássicos — Flamengo no Maracanã, e Vasco provavelmente em São Januário —, o time jogará fora diante do Nova Iguaçu (também sem local definido) e o Boavista, em Saquarema. A única partida no Nilton Santos na reta final da Taça Guanabara será com o Madureira, pela 9ª rodada.