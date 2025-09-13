Botafogo joga por arrancada no Brasileirão em confronto indireto

O Botafogo não tem tempo para lamentar a queda na Copa do Brasil para o Vasco, e já vira a chave de olho no próximo compromisso. O Glorioso volta a campo neste domingo (14), às 17h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi, para entrar no G4 do Brasileirão.

A equipe vem de ótima vitória na competição sobre o Red Bull Bragantino, em casa, por 4 a 1, que a fez encostar no Bahia, quarto colocado. Se o foco agora é manter-se "nas cabeças" para ir à próxima Libertadores, e, consequentemente à Copa do Brasil 2026, será importante maior imposição no restante da temporada.

Conta a favor do técnico Davide Ancelotti o ótimo retrospecto fora de casa na competição. Desde sua chegada, são quatro jogos, com 100% de aproveitamento, 11 gols marcados e apenas um sofrido.

O duelo com o São Paulo é o chamado confronto direto por uma vaga na próxima Libertadores. O Tricolor soma 32 pontos contra 35 do Alvinegro, mas, caso vença, não ultrapassará devido ao número de vitórias (oito contra dez). No primeiro turno, as equipes empataram por 2 a 2. Pensando em uma situação mais confortável, voltar ao Rio de Janeiro para o jogo atrasado contra o Mirassol - também com 35 somados - com três pontos na bagagem é fundamental.

Botafogo pode ter retornos e baixa no ataque

Davide Ancelotti revelou que, contra o Vasco, não pôde contar com Álvaro Montoro e Danilo, meias considerados titulares. O primeiro teve um quadro de gastroenterite, enquanto o segundo reclamou de dores musculares. A tendência é de retorno da dupla, além de Vitinho, reserva poupado por ter atuado pela Seleção na altitude de El Alto, contra a Bolívia.

Já Artur, atacante pela direita, jogou pouco mais de 15 minutos contra o Cruz-Maltino e saiu do gramado indicando problema na panturrilha direita. Santiago Rodríguez, em clara evolução, desponta como provável titular.

O Botafogo vê no duelo com o São Paulo a chance de começar uma boa sequência para subir na tabela e se aproximar dos líderes. A equipe, logo em seguida, terá jogos no Rio de Janeiro contra Mirassol e Atlético-MG podendo virar a chave no ano.