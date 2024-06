Botafogo já tem alvo traçado para a janela de transferências

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 19:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Já de olho no mercado para a sequência da temporada, o Botafogo já analisou o elenco e definiu uma prioridade: a contratação de um lateral direito. A informação é do jornalista Thiago Franklin. A janela de transferências abre no dia 10 de julho.

Posição carente

Atualmente, o Botafogo conta com Damian Suárez, Mateo Ponte e Rafael, que está lesionado no momento. Até agora, o Glorioso já acertou as chegadas de Allan e Igor Jesus, além de ter acertos encaminhados com Moise Bambito e Thiago Almada.

Nomes no mercado

Como opções no mercado, e que chegariam de maneira gratuita, o Botafogo pode focar nas buscas por Bruno Peres, Léo Gomes e Daniel Guedes. Aos 34 anos, Peres pode ser o mais indicado. Com rodagem na Europa, está sem clube desde janeiro, quando deixou o Athletico-PR.