O Botafogo iniciou, nesta sexta-feira (12), as vendas dos ingressos para a estreia do Carioca, contra o Madureira, na quarta-feira (17), às 19h, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela primeira rodada da Taça Guanabara, e as entradas custam entre 40 e 60 reais, com descontos ou até isenção a sócios torcedores.