Botafogo inicia conversas para renovar com titular da equipe

Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Já pensando no futuro, o Botafogo abriu conversas para renovar o contrato de Tchê Tchê. De acordo com o jornalista Felipe Silva, do UOL Esporte, as negociações começaram há dois meses, mas esquentaram nesta segunda-feira (8).

Tchê Tchê é essencial para o Botafogo

Capitão do time, Tchê Tchê é uma das referências da equipe. Com apenas seis meses restantes de contrato, o meia já pode acertar com outro clube para 2025. No Botafogo desde 2022, o camisa 6 soma 128 jogos, cinco gols e seis assistências pela equipe.

Artur Jorge se anima com trio de reforços do Botafogo: 'Jogadores que vêm para ajudar'

O Botafogo venceu mais uma no Brasileirão e a expectativa é que a coisa só melhore. Agora, a equipe já vai passar a contar com três reforços importantes para a sequência do Brasileirão. Almada, Igor Jesus e Allan foram apresentados à torcida neste domingo (7), com direito a show de luzes.

O técnico Artur Jorge valorizou a contratação destas peças, que aumentam o leque de opções para a restante do campeonato.

– Como disse a vocês, iríamos tentar procurar acrescentar valor ao elenco, é nesse sentido que contratamos esses três jogadores, para podermos ficar de fato com elenco mais forte, mais capaz, com jogadores de características diferentes. Alguns até que podem ser mais valias em cada uma de suas posições e alguns deles até polivalentes dentro do jogo. Nessa altura estão num período de integração, temos que dar valor ao que fizemos hoje (domingo). São jogadores que vêm para ajudar o Botafogo a ser mais forte ainda – disse Artur após a vitória em cima do Atlético-MG.

