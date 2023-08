O Botafogo divulgou na noite desta quarta-feira (9) outros detalhes sobre o problema que aconteceu com JP Galvão no decorrer do empate em 0 a 0 com o Guaraní, do Paraguai, pelas oitavas da Copa Sul-Americana. O meio-campista sofreu um corte no cotovelo e, além de ser substituído aos 21 minutos do primeiro tempo, deixou o Estádio Defensores del Chaco de ambulância para fazer exames.