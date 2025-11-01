menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo está escalado com novo esquema para enfrentar o Mirassol

Confronto direto pela 31ª rodada envovle briga por vaga na Libertadores

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/11/2025
17:09
Vestiário do Botafogo em Mirassol (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraVestiário do Botafogo em Mirassol (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo está escalado para o duelo com o Mirassol na noite deste sábado (1), com o Mirassol, no Maião, em São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Davide Ancelotti, técnico do Glorioso, promoveu mudança na estrutura da equipe e entrará com três volantes para tentar surpreender a equipe paulista fora de casa.

continua após a publicidade

➡️ Domínio carioca? Libertadores pode ter cenário inédito com os quatro grandes do Rio

Com as baixas de Savarino e Tucu Correa, o italiano manteve Santi Rodríguez aberto e promoveu entrada de mais um volante. Assim, Newton, Danilo e Marlon Freitas jogarão juntos.

Na defesa, David Ricardo assume a titularidade pelo lado direito, enquanto Alex Telles volta à lateral esquerda. Cuiabano vai para o banco, assim como o atacante Jeffinho. Artur ganhou a vaga do lado direito.

continua após a publicidade
Davide Ancelotti, técnico do Botafogo
Davide Ancelotti, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Com isso, o Botafogo vai a campo com: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Danilo; Artur, Santi Rodríguez e Chris Ramos.

Do outro lado, o Mirassol, do técnico Rafael Guanaes, tem: Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme; Negueba, Alesson e Chico da Costa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Veja mais sobre Mirassol x Botafogo:

MIRASSOL X BOTAFOGO

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 1/11/2025, às 18h (de Brasília);
📍 Local: Maião, em Mirassol (SP);
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);
🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme; Negueba, Alesson e Chico da Costa.

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti):

Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Danilo; Artur, Santi Rodríguez e Chris Ramos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias