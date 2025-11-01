Botafogo está escalado com novo esquema para enfrentar o Mirassol
Confronto direto pela 31ª rodada envovle briga por vaga na Libertadores
O Botafogo está escalado para o duelo com o Mirassol na noite deste sábado (1), com o Mirassol, no Maião, em São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Davide Ancelotti, técnico do Glorioso, promoveu mudança na estrutura da equipe e entrará com três volantes para tentar surpreender a equipe paulista fora de casa.
Com as baixas de Savarino e Tucu Correa, o italiano manteve Santi Rodríguez aberto e promoveu entrada de mais um volante. Assim, Newton, Danilo e Marlon Freitas jogarão juntos.
Na defesa, David Ricardo assume a titularidade pelo lado direito, enquanto Alex Telles volta à lateral esquerda. Cuiabano vai para o banco, assim como o atacante Jeffinho. Artur ganhou a vaga do lado direito.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Danilo; Artur, Santi Rodríguez e Chris Ramos.
Do outro lado, o Mirassol, do técnico Rafael Guanaes, tem: Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme; Negueba, Alesson e Chico da Costa.
MIRASSOL X BOTAFOGO
31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 1/11/2025, às 18h (de Brasília);
📍 Local: Maião, em Mirassol (SP);
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);
🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽ ESCALAÇÕES
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme; Negueba, Alesson e Chico da Costa.
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti):
Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Danilo; Artur, Santi Rodríguez e Chris Ramos.
