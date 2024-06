Botafogo enfrenta o Corinthians podendo retomar a liderança do Brasileirão

Artur Jorge pode colocar o Botafogo de novo na liderança (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasileirão está de volta e o Botafogo entra em campo para retomar a liderança da competição. Mas para isso acontecer, o Alvinegro precisa obrigatoriamente vencer o Corinthians e torcer por um tropeço dos adversários. Entenda os cenários.

O Botafogo é o único time do G4 do Brasileirão que entra em campo neste sábado (1º). Uma vitória simples por 1 a 0 já faz o Alvinegro dormir na liderança, tendo em vista que tem mais gols pró que o Athletico-PR.

Caso isto aconteça, o Botafogo precisa torcer para uma derrota do Athletico-PR, o líder do Brasileirão, para o Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas, e uma derrota do Bahia, o vice-líder da competição, para o Atlético-MG, na Arena MRV. Além disso, o Flamengo precisa ao menos empatar com o Vasco no Maracanã.

Qualquer resultado diferente de uma vitória o Botafogo não tem chances de retomar a liderança do Brasileirão. Isso porque o Alvinegro iria a 11 pontos, contra 13 do Athletico-PR e do Bahia.

Botafogo perdeu para o Corinthians na última vez que se enfrentaram (Foto: Vítor Silva/Corinthians)

O Botafogo enfrenta o Corinthians neste sábado (1º), às 21h. A bola vai rolar na Neo Química Arena.