Botafogo encaminha renovação com destaque do elenco

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 14:10 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo já tem um princípio de acordo pela renovação do contrato do zagueiro Bastos. A informação, dada em primeira mão pelo jornalista Matheus Medeiros, foi confirmada pelo Lance! Com contrato até o fim de 2024, o jogador já tinha uma cláusula de renovação automática até 2025.

Agora, o Glorioso já trabalha para que o acordo seja ampliado até 2027. O novo contrato seria válido até 2026, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

No Botafogo desde 2023, Bastos atuou em 46 partidas com a camisa do Alvinegro, marcando quatro gols. Atualmente, o zagueiro defende a seleção da Angola nas Eliminatórias Africanas.

