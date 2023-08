Diego Costa esteve na mira do Vasco



Antes da lesão de Tiquinho e do interesse do Botafogo, Diego Costa esteve na mira de outro alvinegro carioca. Em busca de um centroavante, o Vasco fez contato e buscou aproximação com o ex-atacante do Chelsea, Atlético de Madrid, seleção da Espanha.



Após a contratação de Vegetti, no entanto, o Cruz-Maltino interrompeu as tratativas com Diego Costa.