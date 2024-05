Botafogo empata com o Junior Barranquilla e avança às oitavas da Libertadores como segundo do Grupo D

Botafogo e Junior Barranquilla empataram na última rodada da Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 21:01 • Barranquilla (COL)

No jogo marcado por quem ficaria com o primeiro lugar do Grupo D, Botafogo e Junior Barranquilla empataram, sequer movimentaram o placar na noite desta terça-feira (28) e avançaram às oitavas da Libertadores. Os colombianos se classificaram em primeiro colocado, enquanto o Alvinegro em segundo. A partida válida pela última rodada da fase de grupos foi no Estádio Roberto Melendez Metropolitan Stadium. Confira o Lance! Final no player acima.

✅ FICHA TÉCNICA

JUNIOR BARRANQUILLA 0 X 0 BOTAFOGO

6ª RODADA DA FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: terça-feira, 28 de maio de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Roberto Melendez Metropolitan Stadium, em Barranquilla (COL);

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela);

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN);

📺 VAR: Germán Delfino (Argentina).

JUNIOR BARRANQUILLA (Técnico: Arturo Reyes)

Santiago Mele; Edwian Herrera, Mena, Emanuel Olivera e Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Cantillo (Luis González) e (Hinojosa); Déiber Caicedo (Vladimir Hernández), Enamorado e Homer Martínez (Jhon Vélez); Bacca (Steven Rodríguez).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

Gatito Fernández; Damián Suárez, Alexander Barboza, Bastos e Hugo (Mateo Ponte); Gregore, Tchê Tchê (Marlon Freitas), Diego Hernández e Óscar Romero (Luiz Henrique); Yarlen (Fabiano) e Júnior Santos (Tiquinho Soares).