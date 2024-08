Botafogo e Fortaleza já decidiram final de Campeonato Brasileiro; saiba a história

Equipes disputam pela liderança do Brasileirão 2024 (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 14:07 • Rio de Janeiro

Na disputa do Brasileirão 2024, Botafogo e Fortaleza se enfrentam neste sábado (31), às 21h (Brasília), no Nilton Santos, em jogo decisivo da 24ª rodada que vale a liderança da competição. A partida é encarada como uma 'final' nos pontos corridos, visto que o Leão do Pici é líder com 48 pontos, contra 47 do Glorioso. O curioso é: ambos já se enfrentaram em uma final de Campeonato Brasileiro.

➡️ Adryelson chega ao Rio nesta segunda-feira para assinar com o Botafogo

Taça Brasil 1968: Botafogo x Fortaleza

A décima edição da Taça Brasil, iniciada no dia quatro de agosto de 1968 e encerrada em outubro do ano seguinte, foi dividida em duas fases: os atuais campeão e vice (Palmeiras e Náutico), e os representantes dos estados da Guanabara e São Paulo (Botafogo e Santos) já estavam garantidos na fase final. Os demais representantes estaduais deveriam passar pela primeira fase, dividida em três zonas (Zona Norte, Centro e Sul), cada qual com um regulamento próprio, classificando o campeão de cada zona para a fase final.

O Botafogo teve um desempenho sólido durante o campeonato. Ele enfrentou adversários complicados , conseguiu se destacar com uma equipe bem entrosada e de grande qualidade. O Fortaleza, por sua vez, representava o estado do Ceará e também teve uma trajetória marcante, superando desafios e equipes tradicionais para alcançar a decisão.

O Glorioso venceu o poderoso Cruzeiro na semifinal para chegar até a decisão, enquanto o Tricolor saiu vitorioso sobre um dos maiores times da história do Náutico, virando finalista no jogo de desempate por 1 a 0.

Após empatar em terras cearenses o primeiro jogo da decisão por 2 a 2, o Botafogo conquistou o título da Taça Brasil de 1968, tendo o Maracanã como palco, em goleada de 4 a 0 contra o Fortaleza, com gols de Roberto, Afonsinho e dois de Ferretti, sendo decisivo em ambas as partidas.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Botafogo x Fortaleza - Taça Brasil 1968 (Foto: Reprodução)

Ficha técnica dos jogos

FORTALEZA 2 x 2 BOTAFOGO

Data: 03/09/1969

Local: Presidente Vargas, Fortaleza

Renda: NCr$ 46.810,00

Público: 15.375

Árbitro: José Mário Vinhas

Competição: Campeonato Brasileiro (Taça Brasil)

Gols: Erandir e Joãozinho, no 1° tempo; Ferretti (2), no 2° tempo

Botafogo: Ubirajara Motta, Moreira, Zé Carlos (Moisés), Leônidas e Waltencir; Carlos Roberto e Afonsinho; Zequinha (Rogério), Humberto, Ferretti e Torino. Técnico: Zagallo

Fortaleza: Gilberto, William, Zé Paulo, Renato e Luciano Abreu; Joãozinho e Luciano Frota; Lucinho (Mimi), Mozart, Erandir e Alísio (Amorim). Técnico: Caiçara

Fonte: Correio do Ceará



BOTAFOGO 4 x 0 FORTALEZA

Data: 04/10/1969

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Renda: NCr$ 84.575,00

Público: 34.588

Árbitro: Guálter Portela Filho

Competição: Campeonato Brasileiro (Taça Brasil) (decisão)

Gols: Roberto, 12’ (1° tempo), Ferretti (2), 12’ e 35’, e Afonsinho, 22’ (2° tempo)

Botafogo: Cao, Moreira, Chiquinho Pastor (Leônidas), Moisés e Waltencir; Carlos Roberto (Nei Conceição) e Afonsinho; Rogério, Roberto, Ferretti e Paulo Cézar. Técnico: Zagallo

Fortaleza: Mundinho, William, Zé Paulo, Renato, Luciano Abreu; Joãozinho e Luciano Frota; Garrinchinha, Lucinho, Erandir (Amorim), Mimi. Técnico: Gílvan Dias

Obs: Botafogo, campeão Brasileiro (1968)

Fonte: Correio da Manhã