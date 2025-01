Botafogo é escalado com rostos conhecidos e promessas para a estreia do Carioca

O Botafogo está escalado com alguns rostos conhecidos do torcedor, mas também com muitas promessas para a estreia do Campeonato Carioca. O Alvinegro encara o Maricá, no Estádio Nilton Santos.

Atual campeão da Taça Rio, o Glorioso vai a campo com Raul; Kauê Leonardo, Kawan, Serafim, Lucyo; Newton, Patrick de Paulo, Kauê; Vitinho, Matheus Nascimento e Carlos Alberto. A equipe busca iniciar o estadual com o pé direito e buscar a classificação às semifinais do estadual.

O Botafogo entra em campo com um time alternativo, uma vez que o elenco principal segue de férias após ter disputado o Intercontinental, em dezembro de 2024. Os nomes mais conhecidos se reapresentam na terça-feira (14).

O Alvinegro será comandado por Carlos Leiria, embora o clube não tenha definido o substituto para Artur Jorge, que deixou o Glorioso com destino ao Al-Rayyan. John Textor busca um nome que se encaixe no perfil do elenco e que combine com o seu estilo de jogo.

Botafogo segue alternativo nas próximas rodadas

O Botafogo seguirá jogando com uma equipe alternativa até a 4ª rodada do Campeonato Carioca. Com isso, o Alvinegro encara Portuguesa, Sampaio Corrêa e Volta Redonda sem suas principais peças do elenco.

